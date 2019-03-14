محافظ الوادى الجديد يستقبل وفد مستثمرى "تنمية الصادرات البستانية"

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادرات البستانية (HEIA) والذي يزور المحافظة لبحث التعاون في مجال الإستثمار الزراعي وتنمية وتطوير زراعة النخيل بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة وإنتاج التمور.

واستعرض الزملوط خلال اللقاء الذي ضم مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب، اهم ملامح البنية الأساسية للإستثمار والفرص الإستثمارية بالمحافظة وأبرز التيسيرات المقدمة في مجال الإستثمار الزراعي وخاصة في مجال زراعة النخيل.

وصرح الزملوط أنه يجري حاليا دراسة إنشاء المجلس الإستشاري لزراعة وصناعة وتسويق التمور بالتعاون مع جمعية HEIA والذي يهدف إلي تقديم الإستشارات العلمية في مجال تطوير زراعة النخيل وحل المشكلات التي تواجه المنتجين والمصنعين مشيرا إلي أن إجمالي المستحات المخصصة لزراعة النخيل حتي الآن بالمحافظة بلغ 42 ألف 350 فدان.