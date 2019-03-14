video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يستقبل وفد مستثمرى "تنمية الصادرات البستانية"

الخميس، 14 مارس 2019 04:15 م
محافظ الوادى الجديد يستقبل وفد مستثمرى "تنمية الصادرات البستانية" خلال اللقاء
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، وفد مستثمرى جمعية تنمية الصادرات البستانية (HEIA) والذي يزور المحافظة لبحث التعاون في مجال الإستثمار الزراعي وتنمية وتطوير زراعة النخيل بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة وإنتاج التمور.
 
واستعرض الزملوط خلال اللقاء الذي ضم مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب، اهم ملامح البنية الأساسية للإستثمار والفرص الإستثمارية بالمحافظة وأبرز التيسيرات المقدمة في مجال الإستثمار الزراعي وخاصة في مجال زراعة النخيل.
 
وصرح الزملوط أنه يجري حاليا دراسة إنشاء المجلس الإستشاري لزراعة وصناعة وتسويق التمور بالتعاون مع جمعية HEIA والذي يهدف إلي تقديم الإستشارات العلمية في مجال تطوير زراعة النخيل وحل المشكلات التي تواجه المنتجين والمصنعين مشيرا إلي أن إجمالي المستحات المخصصة لزراعة النخيل حتي الآن بالمحافظة بلغ 42 ألف 350 فدان.
 
FB_IMG_1552570563280
 
FB_IMG_1552570565970
 

FB_IMG_1552570568039
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الوادى الجديد يضبط 184 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى حملات أمنية

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

خادمة مايكل جاكسون تكشف: لم يحب زوجته وكان يجبرها على النوم فى غرفة الضيوف..وتؤكد: تزوجها ليستغل ثروة والدها الأسطورية وحقوق أكثر من 1000 أغنية.. رأى نفسه أحسن شخص فى العالم وبدأ ينهار حينما واجهناه بحقيقته

خادمة مايكل جاكسون تكشف: لم يحب زوجته وكان يجبرها على النوم فى غرفة الضيوف..وتؤكد: تزوجها ليستغل ثروة والدها الأسطورية وحقوق أكثر من 1000 أغنية.. رأى نفسه أحسن شخص فى العالم وبدأ ينهار حينما واجهناه بحقيقته

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة