محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية يوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور عاطف أبو النور،رئيس جامعة قناة السويس، الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها المحافظة بمناسبة يوم الشهيد بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، وبحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، والفنان ماهر كمال، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى وقيادات الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة وأسر الشهداء.

وتضمن برنامج الاحتفال عرض الأوبريت الاستعراضى الغنائى بعنوان "الشهيد عبد المنعم رياض" بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة كورال أطفال قصر الثقافة، وعرض فيلم تسجيلى بعنوان "رسالة شهيد" وتقديم كلمة لأسر الشهداء قدمتها والدة الشهيد البطل الرائد عمرو وهيب.

وفى كلمته التى ألقاها محافظ الإسماعيلية خلال الحفل أكد أن دم شهدائنا الأبرار لم ولن يضيع هباءً وأن ما نشهده من تنفيذ عمليات ضرب لبؤر الإرهاب التى ينفذها رجال القوات المسلحة والشرطة الأبطال لملاحقة كل عناصر وأشكال الإرهاب الأسود وما يرتكبه من أعمال إرهابية خسيسة ليس لها وطن ولا دين والتى لن تزيدنا إلا إصرارا على ملاحقة الإرهاب فى كل مكان حتى يتم القضاء عليه تماما واقتلاعه من جذوره لتظل مصر دائما وأبدا واحة الأمن والأمان.

وفى كلمتيهما أكد كل من الشيخ جمال علي مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية، والقس حبيب جابر صابر، راعى كنيسة التل الكبير على روح الوحدة الوطنية التى تتجسد على أرض الإسماعيلية فى أروع صورة لها بين مسلمى وأقباط هذا البلد ووحدة صف المصريين جميعا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أن مصر لم ولن تسقط أبدا مهما واجهت من تحديات بفضل سواعد أبنائها وجيشها وشرطتها وستظل إلى الأبد واحة الأمن والأمان.

وفى ختام الحفل قام المحافظ بتكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة وتسليمهم شهادات التقدير والهدايا العينية.