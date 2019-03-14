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مبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية تكشف على 2.1 مليون مواطن خلال 14 يومًا

الخميس، 14 مارس 2019 12:35 م
مبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية تكشف على 2.1 مليون مواطن خلال 14 يومًا الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إن المحافظة نجحت في الوصول إلى 50‰ من إجمالي المستهدف في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100مليون صحة ، حيث تم الكشف على 2 مليون و117 ألف و297 مواطنا من عدد المواطنين المستهدفين البالغ عددهم 4 مليون و251 ألف مواطنا ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة. 
 
وقال محافظ الدقهلية إن اليوم الثالث عشر شهد الكشف على 141 ألف و544 مواطنا بنسبة 234% عن المستهدف اليومي وواصلت الدقهلية تقدمها على سبع محافظات هي محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة للمبادرة ،وتوقع شاروبيم أن تنجح الدقهلية في الكشف على بقية المواطنين المستهدفين قبل نهاية الشهر الجاري.
 
 

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