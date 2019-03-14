مبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية تكشف على 2.1 مليون مواطن خلال 14 يومًا

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إن المحافظة نجحت في الوصول إلى 50‰ من إجمالي المستهدف في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100مليون صحة ، حيث تم الكشف على 2 مليون و117 ألف و297 مواطنا من عدد المواطنين المستهدفين البالغ عددهم 4 مليون و251 ألف مواطنا ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة.
وقال محافظ الدقهلية إن اليوم الثالث عشر شهد الكشف على 141 ألف و544 مواطنا بنسبة 234% عن المستهدف اليومي وواصلت الدقهلية تقدمها على سبع محافظات هي محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة للمبادرة ،وتوقع شاروبيم أن تنجح الدقهلية في الكشف على بقية المواطنين المستهدفين قبل نهاية الشهر الجاري.
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