مؤتمر علمي لوحدة التغذية الإكلينيكية بجامعة أسيوط يحذر من الوجبات السريعة

أسيوط ـ محمود عجمى

شهدت جامعة أسيوط فعاليات اليوم العلمي السابع لوحدة التغذية الإكلينيكية بمستشفى الأطفال الجامعي تحت عنوان " تطورات تغذية الأطفال الإكلينيكية وحساسية الأطعمة" و ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة

وأوضح دكتور أسامة العشيري رئيس وحدة التغذية العلاجية بمستشفى الأطفال الجامعي أن التغذية الجيدة خلال أول 1000 يوم من عمر الطفل هي أكبر ما يزيد فرص كونه إنساناً سليماً جسدياً وعقلياً طوال حياته بتقديمها غذاءً صحياً وتجنبها للوجبات السريعة ومن أجل تقليص نسب بعض الأمراض الخطيرة حيث أن 30% من أطفال مصر مصابون بالتقزم و50% بأمراض السمنة ومن 40-60% بأمراض الأنيميا ونقص الحديد حسبما بينت مبادرة رئيس الجمهورية الأخيرة للكشف عن هذه الأمراض عند أطفال المدارس المصرية.