لقاء العمالقة.. تامر حسنى والجسمى ولويس فونسى يستعدون لافتتاح الأولمبياد

كتب خالد إبراهيم

تنطلق اليوم 14 مارس أولمبياد الخاص بأبو ظبى وهو الحدث الرياضى الهام الذى يحظى باهتمام عالمى كبير، حيث تقام الليلة فعاليات الافتتاح، والتى يحيها عدد كبير من مطربى الوطن العربى والعالم، أبرزهم تامر حسنى وأصالة وحسين الجسمى ولويس فونسى وغيرهم.

ويظهر فى احدى الصور نجمى الوطن العربى تامر حسنى وحسين الجسمى، مع النجم الأسبانى لويس فونسى، خلال الليلة الأخيرة قبل الافتتاح، وعلق عليها الجمهور "لقاء العالقة".



تامر حسنى وشقيقه مع حسين الجسمى ولويس فونسى

وكان حساب الأولمبياد الخاص بأبو ظبى، أكد أن مطرب الجيل تامر حسنى سيغنى نشيد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبى 2019 خلال حفل افتتاحه فى 14 مارس، ونوه أيضًا إلى مشاركة الفنانة السورية أصالة نصرى والفنان حسين الجسمى.

وتستضيف العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات 7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى.

يذكر أن اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية فى أبو ظبى 2019، تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذى يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة على ثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم فى البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.