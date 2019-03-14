video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لقاء العمالقة.. تامر حسنى والجسمى ولويس فونسى يستعدون لافتتاح الأولمبياد

الخميس، 14 مارس 2019 02:06 م
لقاء العمالقة.. تامر حسنى والجسمى ولويس فونسى يستعدون لافتتاح الأولمبياد تامر حسنى وشقيقه مع حسين الجسمى ولويس فونسى
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

تنطلق اليوم 14 مارس أولمبياد الخاص بأبو ظبى وهو الحدث الرياضى الهام الذى يحظى باهتمام عالمى كبير، حيث تقام الليلة فعاليات الافتتاح، والتى يحيها عدد كبير من مطربى الوطن العربى والعالم، أبرزهم تامر حسنى وأصالة وحسين الجسمى ولويس فونسى وغيرهم.

ويظهر فى احدى الصور نجمى الوطن العربى تامر حسنى وحسين الجسمى، مع النجم الأسبانى لويس فونسى، خلال الليلة الأخيرة قبل الافتتاح، وعلق عليها الجمهور "لقاء العالقة".

تامر حسنى وشقيقه مع حسين الجسمى ولويس فونسى
تامر حسنى وشقيقه مع حسين الجسمى ولويس فونسى

 

وكان حساب الأولمبياد الخاص بأبو ظبى،  أكد أن مطرب الجيل تامر حسنى سيغنى نشيد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبى 2019 خلال حفل افتتاحه فى 14 مارس، ونوه أيضًا إلى مشاركة الفنانة السورية أصالة نصرى  والفنان حسين الجسمى.

وتستضيف العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات  7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى.

يذكر أن اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية فى أبو ظبى 2019، تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذى يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة على ثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم فى البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبطال فوق العادة.. شوف رسالة تامر حسنى قبل افتتاح الأولمبياد الخاص بأبوظبى

سيلفى الجسمى مع تامر حسنى وأصالة قبل مشاركتهم بحفل الأولمبياد الخاص الإماراتى

تامر حسنى ولويس فونسى يغنيان فى افتتاح أولمبياد 2019 بالإمارات

كليب "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى يحقق 23 مليون مشاهدة فى 22 يوما

لقاء العمالقة

تامر حسنى

حسين الجسمى

لويس فونسى

الاولمبياد الخاص

ابو ظبى

اخبار عربيه

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة