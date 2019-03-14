قاضى المعارضات يجدد حبس السباك المتهم بقتل سائق توك توك بدار السلام

كتب سليم على

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجدي حبس حبس سباك ، 25 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق توك توك فى منطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تلقى بلاغ قسم شرطة دار السلام، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل عقار سكنى بكورنيش النيل دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر.

وبتكثيف الإجراءات الأمنية، تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه يدعى "م.ا" 29 سنة سباك، وأن الضحية يعمل سائق توك توك يدعى "ا.م" 18 سنة مقيم بالفيوم ويعمل فى القاهرة سائق توك توك، وأن المتهم استدرجه لسرقة التوك توك الخاص به وقتله داخل الشقة المهجورة.

وبإحالة المتهم إلى النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم جثمان الضحية لذويه، بعد عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.