ضبط سائق بحوزته رخصة مزورة خلال حملة مرورية فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث المرور بالقليوبية، القبض على سائق أتوبيس نقل جماعى بحوزته رخصة قيادة مهنية مزورة، حيث تبين أن المتهم حصل على الرخصة المزورة بمبلغ 1500 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث مرور القليوبية، بأنه حال قيام ضباط وحدة مباحث إدارة مرور القليوبية بحملة مرورية بمنطقة ميدان الشرطة العسكرية بالقناطر الخيرية، وأثناء قيامهم باستيقاف السيارة رقم 50244 أتوبيس خاص منوفية.

وبسؤال قائدها عن التراخيص قدم إيصال سحب لرخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة مهنية درجة ثالثة باسم "أحمد. م. م" رقم 29309261401215 مهنية ثالثة صادرة من وحدة مرور الخانكة، يشتبه فى كونها "مزورة".

وبالاستعلام من وحدة مرور الخانكة أفادت بأن الرخصة مزورة، وبمواجهة المتهم قرر بتحصله على تلك الرخصة من أحد الأشخاص بمنطقة التبين بالجيزة، نظير مبلغ مالى قدره 1500 جنيه. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10154 لسنة 2019م جنح مركز القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.