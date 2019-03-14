video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. 5 قتلى و36 مصابا فى انهيار جسر للمشاة بمومباى

الخميس، 14 مارس 2019 08:59 م
صور.. 5 قتلى و36 مصابا فى انهيار جسر للمشاة بمومباى الشرطة تنتشر بموقع الحادث
رويترز
إضافة تعليق

قالت الشرطة فى الهند إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 عندما انهار جزء من جسر للمشاة خلال ساعة الذروة المسائية اليوم الخميس فى مومباى العاصمة المالية للبلاد.

الشرطة تحيط بموقع الحادث
الشرطة تحيط بموقع الحادث

وقال المتحدث باسم شرطة مومباى إن 3 على الأقل من القتلى نساء. وتم نقل المصابين للمستشفى. وتمت الاستعانة بحفار لإزالة الحطام الذى أوقف حركة المرور فى طريق مزدحم فى جنوب مومباى. وتم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع.

انهيار جسر مشاه أودى بحياة 5 مواطنين بمومباى
انهيار جسر مشاه أودى بحياة 5 مواطنين بمومباى

وأعاد الحادث للأذهان مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 36 فى 2017 فى تدافع وقع وقت الذروة فى محطة قطارات مزدحمة فى المدينة.

سيدة مصابة
سيدة مصابة
مصابون جراء انهيار جسر للمشاه فى مومباى
مصابون جراء انهيار جسر للمشاه فى مومباى
مواطنون يحملون أحد المصابين
مواطنون يحملون أحد المصابين

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيلم فى بوليوود عن رئيس وزراء سابق يثير جدلا قبل الانتخابات الوطنية فى الهند

فى الذكرى الـ10 لهجمات مومباى.. الهند تتهم باكستان بالتقاعس فى ضبط المنفذين

الهند

الشرطة الهندية

مومباى

انهيار جسر مشاه

أخبار العالم




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة