صور.. 5 قتلى و36 مصابا فى انهيار جسر للمشاة بمومباى

رويترز

قالت الشرطة فى الهند إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 عندما انهار جزء من جسر للمشاة خلال ساعة الذروة المسائية اليوم الخميس فى مومباى العاصمة المالية للبلاد.



الشرطة تحيط بموقع الحادث

وقال المتحدث باسم شرطة مومباى إن 3 على الأقل من القتلى نساء. وتم نقل المصابين للمستشفى. وتمت الاستعانة بحفار لإزالة الحطام الذى أوقف حركة المرور فى طريق مزدحم فى جنوب مومباى. وتم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع.



انهيار جسر مشاه أودى بحياة 5 مواطنين بمومباى

وأعاد الحادث للأذهان مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 36 فى 2017 فى تدافع وقع وقت الذروة فى محطة قطارات مزدحمة فى المدينة.



سيدة مصابة



مصابون جراء انهيار جسر للمشاه فى مومباى