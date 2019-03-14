صور.. وقفة بالشموع على ضحايا إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية فى البرازيل

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قام عشرات المواطنين فى البرازيل، اليوم الخميس بوقفة بالشموع حزنا على 9 أشخاص قتلوا فى مدرسة ابتدائية فى حادث إطلاق نار.

وقالت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية إنه شوهد شابان يدخلان مبنى المدرسة ويطلقان النار في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.

وأضافت الشرطة أن القتلى هم خمسة تلاميذ وبالغ من العاملين في المبنى وشخص كان يقف خارج المدرسة والمهاجمان.

وذكرت الشرطة في بيان مكتوب أن 17 شخصا على الأقل، معظمهم أطفال، أصيبوا أيضا بأعيرة نارية في المدرسة الابتدائية ونقلوا إلى مستشفيات. ولم تعرف بعد حالتهم الصحية.

وتندر وقائع إطلاق النار بالمدارس في البرازيل، رغم أنها من أعنف البلاد في العالم إذا تشهد جرائم قتل كل عام أكثر من أي بلد آخر. وكان آخر حادث إطلاق نار كبير قد وقع في عام 2011، حيث قتل 12 طفلا بالرصاص على يد تلميذ سابق في ريو دي جانيرو.

ورغم أن قوانين الأسلحة شديدة الصرامة في البرازيل، إلا أنه لا يصعب شراء سلاح بشكل غير قانوني.

وقالت الشرطة إن ألف طفل يرتادون المدرسة.