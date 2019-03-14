video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وردة: بعت عفش الشقة ومهددة بالحبس بسبب 3 آلاف جنيه ديون

الخميس، 14 مارس 2019 09:20 م
صور.. وردة: بعت عفش الشقة ومهددة بالحبس بسبب 3 آلاف جنيه ديون ورده جابر
كتب الأمير نصرى
إضافة تعليق

"بعنا عفش البيت وبنام على حصيرة على الأرض ومديونه ب3 آلاف جنيه ومهدده بالحبس بسب شراء جهاز عروسه وصاحب الدين بيطاردنى فى كل مكان وياريت أهل الخير يساعدونى على تسديد الديون".

بهذه الكلمات شكت "وردة جابر أحمد" ربة منزل، تقيم المساكن الأولى بالرعاية بقرية أبيوها مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، من مطاردة الديانة لها حيث تقول :"زوجى أسامة صلاح يعول اسرة مكونة من الأب و3 أخوات وابن، ويعمل على توك توك ليس ملكه ويتحصل منه على حوالى 50 جنيه فى اليوم وهو العائل الوحيد للأسرة.

وتابعت الزوجة: أنا مديونة لصاحب جهاز عروسة اشتريت منه بعض مستلزمات فرحى وسددت جزء وتبقى 3 آلاف جنيه له، ونحن نقيم فى شقة غرفة وصالة ووالدتى سيدة كبيرة مريضه وانا اكبر أشقائى وولدى متوفى وظروفنا المعيشية صعبة، وقمنا ببيع اثاث الشقة وليس لنا إلا الله.

وأضافت الزوجة المهمومة بسبب الديون: "عندما تقدم لى زوجى لخطبتى اشتريت أجهزه لى بحوالى 25 ألف جنيه من سيدة أخرى، وبعت عفش الشقة بعد الزواج لسداد الدين، ولكنى سددت 22 ألف جنيه وتبقى 3 آلاف جنيه وفى كل مره أصبر صاحبة الدين كى أتمكن من السداد".

وأكدت: "إحنا بنام على الأرض فى عز البرد وبندفع إيجار وفواتير كهرباء ومياه، والديون علينا منذ حوالى عام ونصف ومهددة بالحبس ونفسى أهل الخير يساعدونى فى سداد الدين حتى لا أدخل السجن واترك والدتى المريضة وابنى الصغير لمصير مجهول بسبب دين صغير لا أقوى على سداده".

للتواصل ت / 01153749404

52577838_237743497166869_8261761771614765056_n
 
53289686_249054036029776_8816380377540067328_n
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مأساة شاب يحتاج زرع كلى بـــ 350 ألف جنيه بقنا

اخبار مصر

ديون

المنيا

اخبار المنيا

جهاز عروس

المساكن الاولى بالرعايه




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة