صور.. وردة: بعت عفش الشقة ومهددة بالحبس بسبب 3 آلاف جنيه ديون

كتب الأمير نصرى

"بعنا عفش البيت وبنام على حصيرة على الأرض ومديونه ب3 آلاف جنيه ومهدده بالحبس بسب شراء جهاز عروسه وصاحب الدين بيطاردنى فى كل مكان وياريت أهل الخير يساعدونى على تسديد الديون".

بهذه الكلمات شكت "وردة جابر أحمد" ربة منزل، تقيم المساكن الأولى بالرعاية بقرية أبيوها مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، من مطاردة الديانة لها حيث تقول :"زوجى أسامة صلاح يعول اسرة مكونة من الأب و3 أخوات وابن، ويعمل على توك توك ليس ملكه ويتحصل منه على حوالى 50 جنيه فى اليوم وهو العائل الوحيد للأسرة.

وتابعت الزوجة: أنا مديونة لصاحب جهاز عروسة اشتريت منه بعض مستلزمات فرحى وسددت جزء وتبقى 3 آلاف جنيه له، ونحن نقيم فى شقة غرفة وصالة ووالدتى سيدة كبيرة مريضه وانا اكبر أشقائى وولدى متوفى وظروفنا المعيشية صعبة، وقمنا ببيع اثاث الشقة وليس لنا إلا الله.

وأضافت الزوجة المهمومة بسبب الديون: "عندما تقدم لى زوجى لخطبتى اشتريت أجهزه لى بحوالى 25 ألف جنيه من سيدة أخرى، وبعت عفش الشقة بعد الزواج لسداد الدين، ولكنى سددت 22 ألف جنيه وتبقى 3 آلاف جنيه وفى كل مره أصبر صاحبة الدين كى أتمكن من السداد".

وأكدت: "إحنا بنام على الأرض فى عز البرد وبندفع إيجار وفواتير كهرباء ومياه، والديون علينا منذ حوالى عام ونصف ومهددة بالحبس ونفسى أهل الخير يساعدونى فى سداد الدين حتى لا أدخل السجن واترك والدتى المريضة وابنى الصغير لمصير مجهول بسبب دين صغير لا أقوى على سداده".

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