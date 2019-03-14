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صور.. مفتى الجمهورية يزور معرض دمنهور الرابع للكتاب

الخميس، 14 مارس 2019 09:27 م
صور.. مفتى الجمهورية يزور معرض دمنهور الرابع للكتاب جانب من اللقاء
كتب الأمير نصرى
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زار اليوم الخميس، فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية معرض دمنهور الرابع للكتاب بمكتبة مصر العامة برفقة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، حيث تفقدا جناح الفتوى التابع للأزهر الشريف والذى يقام لأول مرة هذا العام بمعرض دمنهور للكتاب ويضم نخبة من علماء الأزهر للرد على إستفسارات زوار المعرض فيما يهم شؤون حياتهم الدينية والدنيوية.

وعقد فضيلة المفتى لقاءا مفتوحا مع نخبة من كبار رجال الدين و قيادات الأوقاف والأزهر بحضور وكيل وزارة الأوقاف ومدير المنطقه الأزهرية، ثم دار حوار مفتوح مع الحضور إدارة وكيل وزارة الأوقاف تولى خلال فضيله المفتى الرد على العديد من الأسئلة و الإستفسارات التى طرحها الحضور، مشيرا إلى أنه من مهام رجال الدين والوعظ تصحيح المفاهيم المغلوطه والرد على كافة الأمور الدينية والدنيوية.

على جانب آخر، نظمت مديرية الصحة والسكان المؤتمر السنوى الثانى للأمراض المتوطنة بالمحافظة، بمجمع دمنهور الثقافى والذى يستمر على مدار اليوم وغدا برئاسة الدكتور علاء عثمان ،تناولت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل ما هو جديد فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المتوطنة والمعدية وما يتعلق به من تحاليل معملية وأشعة، كما تم تنظيم العديد من ورش العمل لتدريب الكوادر الطبية.

 

 

 

المؤتمر السنوي الثاني للامراض المتوطنه (3)
المؤتمر السنوي الثاني للامراض المتوطنه (3)

 

المؤتمر السنوي الثاني للامراض المتوطنه (4)
المؤتمر السنوي الثاني للامراض المتوطنه (4)

 

معرض دمنهور الرابع (1)
معرض دمنهور الرابع (1)

 

معرض دمنهور الرابع (2)
معرض دمنهور الرابع (2)

 

معرض دمنهور الرابع (4)
معرض دمنهور الرابع (4)

 

معرض دمنهور الرابع (6)
معرض دمنهور الرابع (6)

 

معرض دمنهور الرابع (10)
معرض دمنهور الرابع (10)

 


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