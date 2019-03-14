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صور.. مطار أسوان يتزين لاستقبال وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى 2019

الخميس، 14 مارس 2019 01:45 م
صور.. مطار أسوان يتزين لاستقبال وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى 2019 الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني يتفقد مطار اسوان
كتبت رحاب نبيل
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قبل ساعات من انطلاق فعاليات ملتقي الشباب العربي الإفريقي 2019 المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بزيارة مطار أسوان الدولى للإطمئنان على الاستعدادات والشكل النهائي للمطار بعد تطويره ورفع كفاءته  ليتناسب مع هذا الحدث الهام، الذى تستضيفه مدينة أسوان خلال الفترة من 16 وحتى 18 مارس الجارى، خاصة بعد إعلان مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى. 
 
رافق الوزير فى الزيارة الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء وائل النشار رئيس قطاع أمن الوزاره وكان فى استقبالهم اللواء باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولى.
 
واطمئن الوزير على تنفيذ كافة الملاحظات التى وجه بها خلال الجولة السابقة، كما تفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المطار فى صالتى السفر والوصول الدولى والداخلى واستراحات الخدمة المميزة والتأكد من تطوير الشكل العام للصالات وتنميط وتوحيد الدهانات، حيث تم تحديث جميع الشاشات والمقاعد، وكذلك تم استغلال جميع المساحات داخل الصالات لراحة الركاب.
 
كما تابع أعمال رصف وتخطيط منطقة الترمك بمهبط الطائرات وتفقد ساحات الانتظار ومناطق التشجير واللاند سكيب بفناء المطار الخارجى وأعمال إعادة رصف الطرق المؤدية من وإلى المطار بالإضافة الى الإطلاع على اللمسات النهائية للبوابة الحضارية الجديدة للمطار التى بنيت على الطراز الفرعونى.
 
واثنى الفريق يونس المصري على المجهود المبذول من قبل العاملين بالمطار وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد فى سبيل تقديم أفضل الخدماتوالتسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين بالمؤتمر.
 
كما وجه الوزير بتكليف فرق عمل من مختلف التخصصات لسرعة إنهاء إجراءات الوصول، بجانب التنسيق مع كافة الجهات لإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام عيون العالم.
 
 
الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني يتفقد مطار اسوان (1)
 

 

الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني يتفقد مطار اسوان (2)
 

 

الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني يتفقد مطار اسوان (3)
 

 

الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني يتفقد مطار اسوان (4)
 

 

الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني يتفقد مطار اسوان (5)
 

 

الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني يتفقد مطار اسوان (6)
 

 

الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني يتفقد مطار اسوان (7)
 

 

الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني يتفقد مطار اسوان (8)
 

 

 

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