صور.. "ريماس" تلميذة ببنى سويف موهوبة فى رسم شخصيات الكاريكاتير المتحركة

بنى سويف - أيمن لطفى

تضم مدارس بنى سويف العديد من الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات "الفنية، الرياضية، الدينية والثقافية"، بينهم من شاركوا فى مسابقات وآخرين يحتاجون إلى تدريب وتوجيه بشكل جيد لتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

"اليوم السابع" التقى ريماس محمد بالصف الخامس بمدرسة القومية الإبتدائية بمدينة بنى سويف العاصمة، للتعرف على موهبتها فى الرسومات وقالت: بدأت بمحاولات بسيطة لرسم الأشخاص فضلا عن استخدام ورق شفاف فى وضعه على الرسوماتوالأشكال الموجودة بالكتب الدراسية وتحديدها ورسمها، ثم عرضت أعمالى على والدىّ، ونالت إعجابهما وشجعانى على الإستمرار مع شراء ما أحتاجه من أقلام تلوين.

وأضافت: فى الصف الأول الإبتدائى تمكنت من إجادة استخدام برامج الرسم على " اليوتيوب" كما جذب انتباهى شخصيات الكارتون "الكاريكاتير" التى أشاهدها فى القنوات التليفزيونية، وتأثرت بها، ونجحت فى رسم المشاهير من أبطالها الذين يحبهم الأطفال ويقضون وقتا طويلا فى متابعتهم ومنهم الاميره، القط والفار، ميكى، فراوله، شيرو، ومينى.

وتابعت ريماس: عرضت أعمالى على معلمتى رانيا مصطفىمسئولة رعاية الموهوبين بالمدرسة فشجعتنى على الاستمرار فى ممارسة هوايتى ودعمتنى بمعلومات عن مزج الألوان واختيار المناسب منها لكل شخصية ماساهم فى صقل موهبتى وتنمية مهاراتى، كما حظيت باهتمام من إدارة المدرسة ووعد بالمشاركة فى ورش العمل والمسابقات الفنية خلال المرحلة القادمة.



رسم شخصيات الكاريكاتير المتحركة (1)



رسم شخصيات الكاريكاتير المتحركة (2)



رسم شخصيات الكاريكاتير المتحركة (3)



رسم شخصيات الكاريكاتير المتحركة (4)



رسم شخصيات الكاريكاتير المتحركة (5)



رسم شخصيات الكاريكاتير المتحركة (6)



رسم شخصيات الكاريكاتير المتحركة (7)



رسم شخصيات الكاريكاتير المتحركة (8)