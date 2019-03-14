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صور.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة إلى كمبوديا

الخميس، 14 مارس 2019 12:17 م
صور.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة إلى كمبوديا رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن يصل لمطار العاصمة الكمبودية
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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بدأ الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن زيارة إلى كمبوديا، فى إطار جولة يقوم بها حاليا تشمل عددا من الدول الآسيوية.

رئيس كوريا الجنوبية بعد نزوله من الطائرة الرئاسية
رئيس كوريا الجنوبية بعد نزوله من الطائرة الرئاسية

 

كان الرئيس الكورى الجنوبى قد بدأ جولة آسيوية الأحد الماضى، تشمل بروناى، وماليزيا، وكمبوديا.

رئيس كوريا الجنوبية عقب وصوله إلى كمبوديا
رئيس كوريا الجنوبية عقب وصوله إلى كمبوديا

 

ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، عن مكتب الرئاسة، تشونج واديه، توضيحه أن جولة الرئيس مون الأسيوية التى تعتبر أول جولة خارجية منذ مطلع العام، تهدف إلى "تعزيز سياسة الدولة الجديدة تجاه الجنوب، وجمع تأييد الدول لسياسة السلام فى شبه الجزيرة الكورية".

صور رئيس كوريا الجنوبية ومسئولى كمبوديا فى أيدى المستقبلين
صور رئيس كوريا الجنوبية ومسئولى كمبوديا فى أيدى المستقبلين
طائرة رئيس كوريا الجنوبية أثناء وصولها للمطار
طائرة رئيس كوريا الجنوبية أثناء وصولها للمطار
كمبودى يحمل صورة الرئيس الضيف
كمبودى يحمل صورة الرئيس الضيف
مواطنو كمبوديا يحتشدون لاستقبال رئيس كوريا الجنوبية
مواطنو كمبوديا يحتشدون لاستقبال رئيس كوريا الجنوبية
مواطنو كمبوديا يلوحون بأعلام كوريا الجنوبية إلى جانب أعلام بلادهم
مواطنو كمبوديا يلوحون بأعلام كوريا الجنوبية إلى جانب أعلام بلادهم
مون جاى إن يلوحج لمستقبليه بالمطار
مون جاى إن يلوحج لمستقبليه بالمطار
مون جاى إن
مون جاى إن

 

 


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