صور.. رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة إلى كمبوديا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

بدأ الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن زيارة إلى كمبوديا، فى إطار جولة يقوم بها حاليا تشمل عددا من الدول الآسيوية.



رئيس كوريا الجنوبية بعد نزوله من الطائرة الرئاسية

كان الرئيس الكورى الجنوبى قد بدأ جولة آسيوية الأحد الماضى، تشمل بروناى، وماليزيا، وكمبوديا.



رئيس كوريا الجنوبية عقب وصوله إلى كمبوديا