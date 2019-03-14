صور.. ايناس عبد الدايم تصل الأقصر للمشاركة فى مهرجان السينما الافريقية

الأقصر – أحمد مرعى

وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الخميس، إلي محافظة الأقصر برفقة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لإفتتاح قصور ثقافة جديدة، وحضور فعاليات إفتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمعابد الكرنك غداً الجمعة.

وكان في إستقبال وزيرة الثقافة محافظة الأقصر المستشار مصطفي ألهم، وتوجهت عبد الدايم ، لقصر ثقافة "حوض الرمال" بمنطقة المدامود شمالي المحافظة، وبدء حفل الإفتتاح بحضور قيادات وزارة الثقافة وإقليم جنوب الصعيد الثقافي ومحافظة الأقصر.