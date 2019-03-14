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سقوط حارس عقار و عامل وراء مقتل ربة منزل

الخميس، 14 مارس 2019 05:01 م
سقوط حارس عقار و عامل وراء مقتل ربة منزل حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل سيدة وإلقاء جثتها بالطريق العام و حرر محضر بالواقعة. 
 
 
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة،"عايدة.س.ع"  42 سنة  ربة منزل بدائرة قسم قسم شرطة المعصرة ، وبها جرح طعنى بالظهر موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوالين بلاستيك وملفوفة بسجادة .
 
 
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من "عبدالله.ح.ع" 29 سنة حارس عقار بدائرة القسم و"امل.س.ك" 25 عامل ومُقيم بدائرة القسم .
 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أُعدت أكمنة بأماكن ترددهما أسفر إحداها عن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليها وحدوث خلافات بينهما فعقد العزم على التخلص منها وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهم الثانى وقام بإستدرجها لمسكنه وعقب حضورها قاما بإيثاقها وتعدى عليها المتهم الثانى بمطواة محدثاً إصابتها المُشار إليها. 
 
 
 
وقام بخنقها فأودى بحياتها ووضعاها داخل الجوالين وتخلصا منها على النحو المُشار إليه وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم ومتعلقات المجنى عليها (هاتف محمول ، بطاقة رقم قومى) أعلى سطح العقار سكن الأول  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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