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سفير تشاد بالقاهرة: مصر قادرة على قيادة إفريقيا ولسنا فى حاجه لدول الخارج

الخميس، 14 مارس 2019 01:44 م
سفير تشاد بالقاهرة: مصر قادرة على قيادة إفريقيا ولسنا فى حاجه لدول الخارج احتفالية فى نقابة المهندسين بانتهاء تدريب مهندسين أفارقة
كتبت آية دعبس
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قال سفير دولة تشاد، فاضل ديوما آدم، الوزير المفوض من تشاد، إن مصر بنسبة 90٪ قادرة على قيادة الدول الإفريقية، وليسوا فى حاجه إلى الدول الخارجية، مشيرا إلى أنهم يأملون إلى وجود المزيد من التعاون مع مصر فى كافة المجالات وتدريب المهندسين فى كافة تخصصاتهم، لبناء دولتهم.
 
وأضاف آدم، خلال كلمته باحتفالية نقابة المهندسين بانتهاء تدريب 20 مهندس من أوغندا: مازلنا فى حالة احتياج شديد للبناء، ونرغب بالتوسع فى التعاون والدعم من جانب الدولة المصرية، فى الزراعة وكافة المجالات، من خلال توقيع اتفاقيات بين البلدين.
 
 
ووجه سفير تشاد التهنئة، للمهندسين الأوغنديين الذين تلقوا تدريبات فى نقابة المهندسين المصرية، قائلا: "نتمنى التوفيق لمصر، لأن ذلك يعنى توفيقنا فى إفريقيا بالكامل".
 
 
 

 


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نقابة المهندسين

تشاد

سفير تشاد




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