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الخميس، 14 مارس 2019 11:33 م
خالد صلاح
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ستاندرد آند بورز يغلق منخفضا فى بورصة وول ستريت

الخميس، 14 مارس 2019 10:53 م
ستاندرد آند بورز يغلق منخفضا فى بورصة وول ستريت بورصة وول ستريت
رويترز
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انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 فى بورصة وول ستريت اليوم الخميس مرتدا عن 3 جلسات متتالية من المكاسب وسط توترات بين المستثمرين بسبب الشكوك التى تحيط بموعد محتمل لإتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول مرتفعا 6.84 نقطة، أو 0.03%، إلى 25709.60 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.44 نقطة، أو 0.09%، ليغلق عند 2808.73 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 12.50 نقطة، أو 0.16%، إلى 7630.91 نقطة.

 

 


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