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رياح خفيفة محملة بالأتربة مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بالوادى الجديد

الخميس، 14 مارس 2019 11:58 ص
رياح خفيفة محملة بالأتربة مع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بالوادى الجديد أتربة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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شهدت محافظة الوادى الجديد، هبوب رياح خفيفة، محملة بالأتربة غطت سماء المحافظة، اليوم الخميس، مصحوبة بانخفاض طفيف فى درجات الحرارة وغطت الأتربة سماء مدينة الخارجة، لليوم الثانى على التوالى، وسط توقعات بزيادتها خلال الساعات القادمة بالتزامن مع سرعة نشاط الرياح.

من جانبه، قرر محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسبا للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية.

وأكد الزملوط، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث، للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التى تشهدها المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت، حالة الطقس حيث طقس غير مستقر، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة أحيانًا، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأن هناك انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا، مائل للدفء على شمال الصعيد.


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