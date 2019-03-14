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رسالة أول شهداء جامعة القاهرة 1935 لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق من أجل مصر"

الخميس، 14 مارس 2019 05:59 م
رسالة أول شهداء جامعة القاهرة 1935 لرئيس وزراء بريطانيا: "آلام الموت عذبة المذاق من أجل مصر" رسالة أول شهداء جامعة القاهرة لرئيس وزراء بريطانيا 1935
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد حمزة الحداد، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة السابق، أنه وجد رسالة الشهيد محمد عبد الحكم الجراحى، أول شهداء طلاب جامعة القاهرة فى المظاهرات التى نظمها الطلبة احتاجات على حكم الإنجليز،  وهى المظاهرات التى طالبت باستقلال مصر ومعروفة بـ"مظاهرات كوبرى عباس 1935"، إلى رئيس وزراء بريطانيا آنذاك منحوتة على قبره.

وأضاف حمزة لـ"اليوم السابع"، أن نص الرسالة جاء كالتالى: "بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى رئيس وزراء إنجلترا، أحد رجالكم الأغبياء رمانى برصاصة وأنا الساعة أمشى رويدا إلى الموت، ولكنى سعيد أن أترك روحى تنتزع منى وأضحى بدمى، إن آلام الموت عذبة المزاق من أجل مصرنا نحن فتحيا مصر مصر فوق الجميع لتحيا التضحية ويسقط الاستعمار أحد الشهداء المصريين محمد عبد الحكم الجراحى 16 نوفمبر 1935".

وتابع الحداد، أن الرسالة نشرتها جريدة اللطائف المصورة فى العدد رقم 1086 القاهرة فى يوم الإثنين 7 ديسمبر 1935 بعنوان "الشهيد يكتب بدمه رسالة خالدة إلى الإنجليز ورئيس حكومتهم وأعلى الصفحة إلى اليسار صورة للشهيد محمد عبد الحكم الجراحى".

 

قبر أول شهيد من طلاب جامعة القاهرة (1)
قبر أول شهيد من طلاب جامعة القاهرة (1)

 

قبر أول شهيد من طلاب جامعة القاهرة (3)
قبر أول شهيد من طلاب جامعة القاهرة (3)

 


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جامعة القاهرة

شهداء جامعة القاهرة

مظاهرات كوبرى عباس




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