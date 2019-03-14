رئيس مدينة إسنا: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع العاصفة الترابية

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، عن قيام مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمركز باتخاذ عدد من الإجراءات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغيرات المناخية، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وقال رئيس المدينة، فى بيان صحفى، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق مع كل المجالس القروية على مستوى المركز، ليتم إخطار غرفة العمليات الرئيسية بأى طارئ فى حينه.

وكانت محافظة الأقصر، قد شهدت اليوم الخميس، عاصفة ترابية خفيفة برياح محملة بالأتربة، منذ الصباح الباكر، وأدت لتوقف حركة ونشاط البالون الطائر فى سماء مدينة الأقصر، وتم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة تحسباً لوقوع أية حوادث جراء العاصفة الترابية.