video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس تصديرى الهندسية: برنامج دعم الصادرات الجديد يركز على فتح أسواق جديدة

الخميس، 14 مارس 2019 12:10 م
رئيس تصديرى الهندسية: برنامج دعم الصادرات الجديد يركز على فتح أسواق جديدة المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق
كشف عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات تم تخصيص جزء منه لفتح أسواق جديدة وخاصة السوق الأفريقى، مشيرا إلى أن البرنامج القديم لدعم الصادرات كان به نقاط تميز بالنسبة للسوق الأفريقة على أن يتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن تمت الموافقة على عدة اقتراحات لسد متأخرات برنامج دعم الصادرات تحتاج التوسع فيما يتعلق بسداد جزء من المستحقات نقديا، لافتا إلى أنه تم التوافق فى حضور وزير المالية على أن يكون جزء من السداد عبارة عن تسهيلات من البنوك لتمويل شراء الآت ومعدات للمصانع والشركات التى لها متأخرات، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بكيفية تطبيق البرنامج خاصة الحصول على الأراضى.
 
وتابع رئيس المجلس التصديرى، أن فكرة أن يتم إعادة تقييم البرنامج بشكل سنوى فكرة جيدا خاصة فى ظل تغير كبير فى الأسواق إضافة إلى ظهور منتجات جديدة وموانع وعوائق قد تظهر لاحقا وتوسع المنافسة مع الدول الأخرى الأمر الذى يجعل من فكرة إعادة تقييم البرنامج بشكل سنوى جيدة جدا ومناسبة للغاية,
 
وأشار أبو فريخة إلى أن زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات إلى 6 مليار جنيه فى أول عام ستؤتى نتائجها، مؤكدا على أهمية أن يتم بحث هل سيكون هذا الرقم يكفى أم نحتاج مزيد من المخصصات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحاصلات الزراعية: برنامج الحكومة الجديد لدعم الصادرات يتضمن 40% دعما نقديا

برنامج دعم الصادرات

اخبار الاقتصاد

المجلس التصديرى




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة