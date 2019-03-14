رئيس الوزراء يزور منطقة السويس للتعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين -تيدا

كتبت هند مختار - هبة حسام

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين (تيدا)، واستمع إلى شرح حول المنطقة، التي تتبع شركة "تيدا" وتعدُ أكبر المطورين الصناعيين في المنطقة الجنوبية، حيث تقع المنطقة على مساحة 7.25 كم2 .

وتم خلال 7 سنوات من التطوير والأعمال الإنشائية الانتهاء من المرحلة الابتدائية للمنطقة بمساحة 1.34 كم2 حتى أصبحت واحدة من أفضل مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين المصري والصيني بإفريقيا.

وأضاف الشرح أن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بمصر هي ثاني منطقة خارجية أنشئت بموافقة الحكومة الصينية، بدأت بالاشتراك مع الحكومتين الصينية والمصرية، وتعدُ نموذجاً للتعاون بين الجانبين المصري والصيني بأفريقيا، وتوفير منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.

وتقسم المنطقة إلى أربعة قطاعات صناعية، تتضمن: منطقة صناعة المعدات البترولية، ويمثلها شركة (EPHH) المصرية الصينية للمعدات البترولية، باستثمارات تصل لنحو 30 مليون دولار، وشركة تصنيع أدوات الحفر العالمية (IDM)، باستثمارات 30 مليون دولار أيضاً، وتنتج الشركتان الحفارات البترولية، ومواسير الحفر البترولية، والمكونات اللازمة لعمليات التنقيب.

ومنطقة صناعة الفيبر جلاس، وتتمثل فى شركة جوشي مصر لصناعة الفيبرجلاس، ثم منطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض، وهي استثمار مشترك بين المجموعة الغربية الكهربائية وشركة (EGMAC) مصر لمحولات الضغط العالى أكبر الشركات الصينية في معدات النقل عالى الجهد، باستثمارات مخططة 96 مليون دولار.

وأخيراً منطقة صناعة المعدات الزراعية والتي تتمثل فى شركة (MUYANG) بإجمالى استثمارات 65 مليون دولار، وتضمُ المنطقة أيضاً منطقة المشروعات الصينية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعد منطقة وظيفية شاملة لتقديم الخدمات، وتضم المرحلة الأولى منها حوالي 20 شركة منها شركات لتصنيع البولي ايثيلين، والبطاطين، والإضاءة، والموتوسيكلات، والمرحلة الثانية من المقرر أن تضم شركات للفايبر جلاس، والبلاستيك.

وزار مدبولي والوفد المرافق له ـ في إطار منطقة (تيدا) للتعاون المصري الصيني ـ مصنع شركة جوشي لصناعة الفايبر جلاس، وهو المشروع الأكبر حجماً بين الاستثمارات الصينية في مصر في مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة، واستمع إلى شرح حول المصنع الذي أقيم على مساحة 146,000 م2، وتعتبر شركة "جوشي" الثانية على مستوى العالم في صناعة الفيبر جلاس، بإجمالي استثمارات 800 مليون دولار، مقسمة إلى 4 مراحل، وتم حالياً الانتهاء منها بإجمالى استثمارات 600 مليون دولار، ويصل حجم الإنتاج السنوي من الفيبر جلاس إلى 230.000 طن سنوياً.