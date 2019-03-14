جنايات دمياط تقضى بسجن مهرب آثار سنة مع الشغل وغرامة 5000 جنيه

دمياط عبده عبد البارى

قضت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار محمد نصر، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق، في القضية رقم 11552 جنايات مركز دمياط لسنة 2009 ميلادية، بحبس "أشرف. م. ع" بالسجن سنة مع الشغل، وغرامة 5000 جنيه، بتهمة تهريب ٱثار، ومصادرة المضبوطات.

وكان رجال جمارك الصادر بدمياط، تمكنوا من إحباط تهريب واحدة من أكبر شحنات الآثار، ممثلة في 388 قطعة أثرية، في تجاويف قطع أثاث بشاحنة شركة "ن. ع" للموبيليات قبل توجهها إلى إسبانيا عام 2009.

ووجهت نيابة دمياط الاتهام لثلاثة أشخاص، بالإضافة لطلبها سؤال رجل أعمال يمتلك شركة كبرى لتصنيع الأثاث.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن أشرف.م، موظف بشركة ميدل إيست للاستيراد والتصدير قام بالاتصال بأحمد. ح، صاحب مكتب توكيلات ملاحية مقيم فى فرنسا وطلب منه ترشيح شركة يستطيع الحصول على بطاقتها التصديرية، بهدف شحن منتجات خشبية على حاوياتها من ميناء دمياط إلى ميناء برشلونة بإسبانيا.

وكانت مصلحة الجمارك أعلنت عن العثور على 388 قطعة أثرية فى تجاويف قطع أثاث فى شاحنة شركة ن. ع للموبيليات قبل توجهها إلى إسبانيا، وألقت القبض على المستخلص الجمركى وسائق شاحنة الأثاث التى تضم الآثار المهربة داخل 70 طردا من الأنتريهات والبايوهات والأنتيكات تبلغ قيمتها 21 ألف يورو.