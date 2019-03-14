تقارير: إيران اخترقت هاتف منافس نتنياهو فى الانتخابات الإسرائيلية

رويترز

ذكرت محطة تلفزيون إسرائيلية اليوم الخميس أن جهاز الأمن الداخلى (شين بيت) يشتبه فى أن إيران تمكنت من اختراق الهاتف المحمول لبينى جانتس أقوى منافسى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى الانتخابات التى ستجرى فى 9 أبريل.

وقال تلفزيون القناة 12 إن جانتس، وهو رئيس أركان سابق، أُبلغ بالاختراق قبل 5 أسابيع وأضاف أن شين بيت يعتقد أن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول لمعلومات شخصية ومراسلات لجانتس. ورفض شين بيت التعليق.

وقلل حزب جانتس (الأزرق والأبيض) الذى ينتمى للوسط ويتقدم على حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو فى استطلاعات للرأى، من أهمية أى اختراق للأمن القومى مشيرا إلى أن القصة سربت عمدا.

وقال الحزب فى بيان "ينبغى التأكيد على أن الواقعة المذكورة حدثت بعد نحو 4 سنوات من إنهاء جانتس لفترة خدمته رئيسا للأركان وتوقيت نشرها الآن يثير العديد من التساؤلات". وقال متحدث باسم ليكود "لا علاقة لنا بذلك".

كان نتنياهو قد قال فى مؤتمر عن أمن الإنترنت فى يناير "إيران تهاجم إسرائيل بشكل يومى".