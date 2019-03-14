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على ذمة التحقيقات..

تجديد حبس المتهمتين بفضيحة الفيديوهات الجنسية بالمحلة 15يوما

الخميس، 14 مارس 2019 07:07 م
تجديد حبس المتهمتين بفضيحة الفيديوهات الجنسية بالمحلة 15يوما حبس - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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قرر المستشار محمد السعيد قاضي معارضات محكمة جنح مركز المحلة، تجديد حبس كل من"ش.ب"، "ا.ا" 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب ظهورن فى فيديوهات جنسية مع شخص يدعى "اسماعيل.ا" وشهرته" أشرف.ا"، بعد قيامهن بممارسة الرذيلة معه وقيام شخص يدعى"م.ف.م" وشهرته" الدكش" بنشر الفيديوهات بعد مغافلة الجاني، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

وقدم فيه دفاع المتهم الهارب (إسماعيل. أ) حافظة مستندات تضم شهادة بأن المتهم الهارب يعانى من اضطرابات عقلية، كما تقدم محامى المتهمة "ش.ا" بطلب للمحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، يطلب فيه عرضها على مستشفى المحلة العام لكونها حامل وعلى وشك وضع جنينها.

و كان وكيل نيابة مركز المحلة قد أمر بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقامت النيابة العامة بتفريغ 13 مقطع فيديو، للسيدتين وسماع أقوالهن أمام وكيل النيابة، واعترافهن بارتكاب الواقعة.

وكانت قرية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت انتشار فيديوهات جنسية لشخص يدعى"اسماعيل. ا" يبلغ من العمر 39 سنة، صاحب محل قطع غيار توك توك بالقرية، بعد تصويره العديد من السيدات، فى أوضاع جنسية، داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة فى الفيديوهات التى يتم تداولها داخل القرية.

وشهدت القرية، حالة من الغليان بعد ظهور الفيديوهات الجنسية، وتبين أن من بين السيدات اللاتى ظهرن بالفيديوهات متزوجات ولديهن أطفال.

 

 

 


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