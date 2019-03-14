تأجيل محاكمة نائب المرشد و16 آخرين فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية

كتب فريق المحافظات

أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم أمين إبراهيم وأمانة سر خالد شعبان محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و16 آخرين فى قضية أعمال عنف ومحاولة قلب نظام الحكم إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيه المقبل للمرافعة.

وسوف تستمع المحكمة الى المرافعة عن نائب مرشد الاخون الإرهابية السيد محمود عزت وآخرين فى القضية المتهم فيها و16 آخرين بينهم 10متهمين محبوسين على ذمة القضية.

وكانت أجهزة الأمن قد القت القبض على المتهمين فى 14 من شهر فبراير عام 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط بينهم نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية السيد محمود عزت و16 آخرين بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الإقتصاد المصرى، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها تحض على تكدير الرأى العام.