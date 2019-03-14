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بدء محادثات هندية باكستانية بشأن ممر كارتاربور الحدودى

الخميس، 14 مارس 2019 01:09 م
بدء محادثات هندية باكستانية بشأن ممر كارتاربور الحدودى القوات الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أن باكستان والهند بدأتا اليوم الخميس، محادثات وضع اللمسات الأخيرة حول ممر كارتاربور الحدودى الذى يربط بين البلدين ويعد مبادرة تسهم فى تحقيق السلام بين الجارتين النوويتين .

وقالت مصادر دبلوماسية - بحسب الصحيفة - إن فرقًا تقنية وقانونية من البلدين تجرى مناقشات بشأن من مشروع ممر كارتاربور، والذى يهدف للسماح لأفراد السيخ من الهند بزيارة معبد كارتاربور صاح بإقليم البنجاب فى شرق باكستان.

ولفتت الصحيفة إلى أن وفدًا باكستانيًا يتألف من 18 فردًا، بقيادة محمد فيصل رئيس اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمى، غادر إلى الهند اليوم لإجراء المحادثات .

من جهته، قال فيصل قبل مغادرة باكستان إن تلك المحادثات تعد خطوة أولى جديدة إزاء إحلال سلام مستدام فى جنوب آسيا، مضيفًا أن ممر كارتاربور هو رسالة باكستان للسلام، معربًا عن أمله فى أن تتصرف الهند على نحو إيجابي.

يذكر أن هذا هو أول تواصل دبلوماسى بين الدولتين منذ وقوع تفجير انتحارى فى منطقة كشمير المتنازع عليها الشهر الماضي، والذى أدى لتصاعد حدة التوتر بين الدولتين.

 


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