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الخميس، 14 مارس 2019 02:13 م
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بدء تشغيل سفينة "تكريك" صينية هى الأكبر من نوعها فى آسيا

الخميس، 14 مارس 2019 01:34 م
بدء تشغيل سفينة "تكريك" صينية هى الأكبر من نوعها فى آسيا الصين
أ ش أ
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أعلنت سلطات الجمارك الصينية، بدء تشغيل سفينة (تكريك) صينية الصنع، تعد الأكبر من نوعها في آسيا، وأكثر الجرافات ذكاء في العالم.
 
وذكرت سلطات الجمارك، في بيان اليوم، الخميس، أن إجمالي القدرة الكهربائية للسفينة تبلغ 25843 كيلووات، ويصل طولها إلى 140 مترا وعرضها 8ر27 متر، ويمكنها الحفر حتى عمق 35 مترا تحت قاع البحر، وتكريك 6000 متر مكعب في الساعة، وتقدر الطاقة لأداة الحفر 6600 كيلووات.
 
وأشارت إلى أنه تم الاستثمار في السفينة من قبل شركة الصين كوميونيكيشنز كونستركشن المحدودة، وصممتها شركة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة، وتعتبر السفينة هي أكثر الحفارات شفطا على مستوى العالم في آسيا وأكثر الجرافات ذكاء في العالم.
 
كما أجرت السفينة تجربة تكريك طينية قبالة ساحل مدينة تشيدونج في جيانجسو شرقي الصين في أكتوبر الماضي، وأتمت اختبارا لحفر الأساس بالقرب من مدينة داليان الساحلية، ونجحت في حفر الصخور بصلابة 60 ميجا باسكال.
 
 

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