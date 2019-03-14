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بث مباشر .. شاهد حفل افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص فى أبوظبى

الخميس، 14 مارس 2019 05:37 م
بث مباشر .. شاهد حفل افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص فى أبوظبى حفل افتتاح الأولمبياد الخاص فى أبوظبي
كتب هيثم سلامة
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انطلق حفل افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 200دولة.

وتستضيف العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات  7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية فى أبو ظبى 2019، تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذى يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة على ثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم فى البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.

 

 

 

 

 


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الأولمبياد الخاص

حفل افتتاح الأولمبياد الخاص

أبو ظبى

الإمارات




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