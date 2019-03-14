انطلاق مركبة روسية إلى المحطة الفضائية الدولية من كازاخستان

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انطلقت مركبة الفضاء الروسية (سويوز إم.أس – 12) اليوم إلى الفضاء وعلى متنها 3 من رواد الفضاء فى طريقهم إلى المحطة الفضائية الدولية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن المركبة الروسية انطلقت من قاعدة (بيكونور) فى كازاخستان وعلى متنها رائد الفضاء الروسى اليكسى اوفشينين علاوة على رائدى الفضاء الامريكيين نيك هاج وكريستنا هاموك فى طريقهما للانضمام الى طاقم المحطة الفضائية الدولية .

ومن المنتظر أن يشارك رائدا الفضاء الأمريكيان فى عملية سير فى الفضاء فى 29 مايو القادم. وتعتبر هذه ثانى رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية منذ إخفاق الرحلة السابقة فى أكتوبر 2018 لأسباب فنية