النيابة تقرر حفظ التحقيقات فى انتحار عامل من الطابق الثالث بمصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة، حفظ التحقيقات فى واقعة انتحار عامل بإلقاء نفسه من الطابق الثالث من عقار سكنه.

وقال شهود العيان، أمام النيابة، أن المتوفى يعمل مبيض محارة، وعانى مؤخرًا من خلافات مع زوجته بسبب ضيق الحال، وصعوبة ظروفه المادية نتيجة طبيعة عمله.

وأضافت زوجة المجني عليه، أنها تقيم في منطقة مصر القديمة منذ أن تزوجت، ولكن زوجها دائم المرض ويضطر للعمل بسبب توفير "لقمة العيش"، ولديهم ابنتان، وعمله غير مستقر حيث يعمل باليومية، ولا يوجد عائل للعائلة غيره.

وأشارت، إلى أنه في الفترة الأخيرة بدأ يفتعل المشاجرات في كل شيء ودائم التعدي عليها بالضرب، ويوم الواقعة تشاجرا بسبب مصروف البيت وخلافات متراكمة، فأخبرها بأنه قرر الارتياح من المشاكل، وسيقدم على الانتحار.

وتبين من مناظرة جثمان المتوفي أنه شاب في نهاية العقد الرابع من العمر، وهناك كسور وخروج جزء من عظم اليد نتيجة السقوط، كما تبين وجود كسور في أنحاء مختلفة من الجسم، وإصابات في الرأس، يرجح أنها سبب الوفاة.