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المنظمة العربية للطيران تنظم دورة مع الأكاديمية السنغافورية حول الحوادث

الخميس، 14 مارس 2019 11:02 ص
المنظمة العربية للطيران تنظم دورة مع الأكاديمية السنغافورية حول الحوادث طائرة - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل
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تنظم المنظمة العربية للطيران المدني، دورة تكوينية حول حوادث ووقائع الطيران بالتعاون مع الأكاديمية السنغافورية للطيران المدني من 7 إلى 11 يوليو بالقاهرة.
 
وتهدف الدورة إلى تعزيز إمكانيات الدول العربية في تطبيق معايير "إيكاو" الدولية في هذا المجال من تحسين أداء وحدات التحقيق، وتوفير نظام متكامل للتحقيق في الوقائع وحوادث الطيران وإعداد الموارد البشرية المختصة والأجهزة الفنية ذات الصلة، والتوصل إلى الاستقلال الضروري لعمليات التحقيق من خلال مشاركة أعضاء من عدة دول.
 
كما تمكن الدورة المتدربين من معرفة مختلف إجراءات ومسار التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، وتقنيات التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران، وتنظيم التحقيق وإجراؤه، ومعرفة تأثير العنصر البشري والتنظيم على حوادث الطائرات وكيفية إدارة المساعدين في التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران، وجمع الأدلة والمعلومات والحفاظ عليها، و تحليل المعلومات والأدلة للوصول للعوامل المساهمة في الحادث أو الواقعة الجوية وإعداد توصيات السلامة ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد تقرير التحقيق في الحوادث ووقائع الطيران وفق مقتضيات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

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المنظمة العربية للطيران

الأكاديمية السنغافورية




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