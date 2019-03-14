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المشدد 7 سنوات لـ 4 متهمين والحبس سنتين لمتهمين قتلوا مواطنا وشرعوا فى قتل آخرين بالمطرية

الخميس، 14 مارس 2019 03:25 م
المشدد 7 سنوات لـ 4 متهمين والحبس سنتين لمتهمين قتلوا مواطنا وشرعوا فى قتل آخرين بالمطرية محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، والحبس سنتين لمتهمين، وبراءة 6 آخرين، فى اتهامهم بقتل مواطن للاستيلاء على أرضه بالمرج.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي عبدالفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين محمد ومحمد عبدالمنعم بركات وأشرف أحمد الغرباوي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.
 
 
وجاء فى تحقيقات النيابة قيام المتهمين "سعيد. ع. ر"هارب "، و"رضا. ا. ع " 35 عاما مقاول، " صلاح. ع. ر" 40 عاما عامل، "عبد الرازق.ا.ع" 29 عاما مقاول، "محمد. ع. س" هارب، " فتحى.ع. ر" هارب، " محمد ع غ " 25 عاما موظف، "عبدالكريم ا ع " 30 عاما مقاول، " أحمد إ س " 25 عاما نجار،" محمود ص ع " 19 عاما نجار، "محمد ر ا " 14 عاما نجار، " عبدالحميد هـ ع " 20 عاما سائق، بقتل المجنى عليه "أحمد ع د" عاقدين العزم على قتله معدين لذلك أسلحة بيضاء " عصى، بلطة "، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمون من الأول حتى الرابع بتوجيه عدة ضربات استقرت برأسه وجسده، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته، فيما تواجد باقى المتهمين للشد من أزرهم.
 
كما شرع المتهمون فى قتل المجنى عليهم "دسوقي عبد الله، وأحمد عبد الله، وَعَبَد الخالق جمال، وأحمد دسوقى"، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، مما بث الرعب فى نفوسهم وشل مقاومتهم.
 
 
 

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