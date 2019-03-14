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القوات العراقية تدمر موقعا لـ " داعش" وقتل 9 إرهابيين فى كركوك

الخميس، 14 مارس 2019 09:54 م
القوات العراقية تدمر موقعا لـ " داعش" وقتل 9 إرهابيين فى كركوك قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الخميس، تدمير موقعا لتنظيم "داعش" الإرهابى بداخله 9 عناصر بكركوك.
وقالت الخلية فى بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إنه وفق معلومات استخبارية لجهاز مكافحة الإرهاب و بالتنسيق مع القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولى تم تدمير الموقع الخاص لعناصر داعش الإرهابية فى منطقة وادى أبو خناجر وبداخله مجموعة إرهابية مكونة من 9 إرهابيين ، من بينهم الإرهابى المدعو خالد عربيد ، مشيرة إلى أن هذه المجموعة كانت تنفذ عمليات إرهابية تستهدف المواطنين ضمن حدود مدينة كركوك.
وتابع:" أنه عثر داخل الموقع على حقيبة تحتوى على 20 هاتف موصلة بعبوات ناسفة".


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