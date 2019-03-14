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القبض على ربة منزل وابنتها لاشتراكهما فى قتل فتاة بإمبابة

الخميس، 14 مارس 2019 03:06 م
القبض على ربة منزل وابنتها لاشتراكهما فى قتل فتاة بإمبابة كوبرى الساحل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل وابنتها لاتهامهما بمساعدة ابن المتهمة الأول وصديقه فى قتل فتاة ومحاولة التخلص من جثتها بنهر النيل فى إمبابة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وتلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إخطارا من قوة أمنية يفيد ضبط شخصين أثناء محاولتهما التخلص من جثة فتاة من أعلى كوبرى الساحل.

وكشفت التحريات أن المتهمين اعتديا على المجنى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، لسرقتها هاتف محمول من أحدهما ورفضها إعادته، حيث احتجزاها بشقة فى أوسيم، وتناوبا الإعتداء عليها بالضرب بمشاركة والدة أحدهما وشقيقته حتى فارقت الحياة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قرروا التخلص من الجثة بنهر النيل، فنقلها المتهمان إلى كوبرى الساحل، إلا أن قوة أمنية ألقت القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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