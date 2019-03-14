القابضة الكيماوية: صغار العاملين بالقومية للأسمنت حصلوا على ضعف مستحقاتهم

كتب عبد الحليم سالم

قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، أن صغار العاملين بالشركة القومية للأسمنت، والذين أمضوا أقل من 10 سنوات فى الشركة حصلوا على ضعف مستحقاتهم المقررة قانونا.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، ردا على شكوى بعض صغار العاملين المتضررين من تصفية الشركة ومن ضعف مستحقاتهم، أن الحد الأدنى للتعويضات 200 ألف جنيه، وهو ضعف مستحقات بعض العاملين وزيادة بنسبة 50٪ لبقية العاملين.

وقال إن أقصى حق للعامل كان لا يزيد عن 130 ألف جنيه، سيحصل على200 ألف جنيه، موضحا أن أساسى راتب صغار العمال يتراوح من 600 إلى 800 جنيه، ومع إضافة حافز 390٪، وقيمة وجبة يصل راتبه لنحو 5 آلاف جنيه فى الشهر، ووفق القانون يحصل العامل على شهرين عن كل عام بجانب مكافأة نهاية الخدمة و6 أشهر على الشامل رصيد إجازات فيكون الناتج الاقصى 138 ألف جنيه.

وأوضح رئيس القابضة الكيماوية أن المشكلة تتعلق باختلاف تعويضات العاملين، حيث أن الصغار يرون حصول العمال الكبار على مبالغ تزيد عن نصف مليون جنيه، بمثابة ظلم لهم، فى حين أن النقابة العامة هى من أقرت ذلك حيث كنا سنترك كبار العمال فى الشركة لحين الخروج للمعاش توفيرا لقيمة التعويضات لولا إصرار وزارة القوى العاملة.

وكان عدد من صغار عمال الشركة طالبوا بإلغاء الاتفاق واعتباره باطلا لعدم توقيع كل أعضاء النقابة عليه بحد أدنى ثلثى الأعضاء، معتبرين إنهم يستحقون الحصول على مبالغ أكبر بكثير كتعويضات لهم إلا أن النقابة تحيزت للكبار على حسابهم.

جدير بالذكر أن تعويضات العاملين بالشركة تصل لنحو 826 مليون جنيه.