السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين بإتلاف منزل وإحراز أسلحة بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، فيما برأت المتهم "سامى.ع"، بعد اتهامهم بإطلاق النار عمدا على منزل أحد الأشخاص وإتلافه وإحراز أسلحة آلية بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام بسبب خلافات بين الطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فاروق، وعضوية المستشارين فهر عبد العظيم عمارة، وفاروق محمد السيد، بأمانة سر عصام حسانين

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس مباحث دار السلام بلاغا بقيام المتهمين بإطلاق النار عمدا على منزل المجنى عليه "أحمد.م" وإتلافه من الداخل وحيازة أسلحة آلية بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه فتوجهواإلى منزله وأطلقوا الأعيرة النارية على منزله الخاص، مما أدى الى ترويعه وإتلاف المنزل من الداخل، وإحراز أسلحة آلية بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهم إحراز أسلحة آلية بدون ترخيص وإطلاق النار على منزل وإتلافه والتهديد وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.