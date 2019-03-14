"الزراعة": افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان فى عيد الأم

يفتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع يوم الخميس 21 مارس الجارى بحديقة الأورمان بالجيزة.

ومن المنتظر أن يعقد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة مؤتمرا صحفيا عقب الافتتاح يطرح فيه رؤية الوزارة لتطوير منظومة إنتاج نباتات الزينة والزهور، وكذلك سيعرض خطة الوزارة لتطوير المعرض في السنوات القادمة وتحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن معرض زهور الربيع الذى تنظمه الوزارة هو الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن الوزارة تتبع سياسة محددة لتنشيط وتحفيز المنتجين المصريين فى مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها. وإن الوزارة تستهدف زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطة مدروسة لدى الوزارة إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور فى المجتمع المصرى.

وقال الدكتور السعدى بدوى، أستاذ نباتات الزينة بزراعة القاهرة والمشرف الفنى على الحدائق النباتية بوزارة الزراعة: وجود خطة تنظيمية للمعرض وإتاحة الفرصة للعارضين لعرض أنشطتهم من خلال تقسيم المعرض لعدد من القطاعات موضحاً أن المعرض يقام على مساحة حوالى 14 فدانا وهذه المساحة تساوى نصف مساحة الحديقة تقريبا.

وقال إن عدد العارضين هذا العام تجاوز العدد في الأعوام السابقة إذ يبلغ 171 عارضا حتى الآن.

وأشار إلى وجود طلبات أكثر من العارضين لكن المساحة المسموح بها لا تكفى لأكثر من ذلك.

وجدير بالذكر أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير زراعة نباتات الزينة والزهور لما لها من عائد اقتصادى وتصديرى هام ويتضح ذلك فى حجم التطور الكبير الذى يشهده معرض الزهور لهذا العام.