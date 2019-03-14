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الحكم بإعدام صاحب محل "سمك" متهم بقتل مواطن عمداً فى البساتين

الخميس، 14 مارس 2019 07:35 م
الحكم بإعدام صاحب محل "سمك" متهم بقتل مواطن عمداً فى البساتين القضاء عاقب المتهم بالإعدام
كتب أحمد حسنى
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 محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قضت بإعدام "حسن .ح"، صاحب محل سمك بالإعدام شنقا  فى اتهامه بقتل مواطن عمداً بالبساتين.

 صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد طه جابر،  وعضوية المستشارين جمال السمري و محمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

وكشف أمر الإحالة  الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام،  في القضية رقم 12723 لسنة 2011 جنايات البساتين،  قيام المتهم فيها حسن حجت وشهرته "حسن السماك"، بقتل المجني عليه " إيهاب  محمد حمزة" عمدا مع سبق الإصرار والترصد،  بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله، وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد يدوي" وألة حادة "سنجه"، وترصد له في المكان الذي أيقن مروره فيه،  وما إن ظفر به حتي عاجله بضربة من السلاح الأبيض "سنجه"، وحال فراره أشهر سلاحه الناري، وأطلق صوبه عيارا ناريا،  قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت تحريات محمود فاروق مفتش مباحث فرقة جنوب القاهرة، أن المتهم اعتقد خاطئا،  بأن المجني عليه وراء القبض علي شقيقه في القضية رقم 10466 لسنة 2011 جنح البساتين فقرر الانتقام منه.

 


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