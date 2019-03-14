التنمية الصناعية: طرح 15 مليون متر أراضى صناعية جديدة خلال 2019

هانى الحوتى

قال مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن معرض مشروعات مصر فرصة جيدة لتعريف العالم بأن مصر بها صناعة واعدة، وتضم القلعة الصناعية الأولى فى الشرق الأوسط.

وحول طروحات الأراضى الصناعية، أضاف غازى في تصريحات صحفية، علي هامش المعرض الدولى للحديد والصلب اليوم، أنه من المقرر طرح 12 إلى 15 مليون متر أراضى صناعية في برج العرب والعاشر والسادات وأكتوبر وبنى سويف خلال العام الجارى.

وأوضح غازى أن هناك لجنة مُشكلة لإعادة دراسة تكاليف البناء في ضوء شكوى المواطنين من ارتفاع التكاليف، لافتا إلى أن إعادة إعمار ليبيا بمثابة فرصة جيدة لسوق مواد البناء المصرى.