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الخميس، 14 مارس 2019 12:44 ص
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التحقيقات:عامل مصر القديمة مات أثناء التنقيب عن الآثار والنيابة تحبس شركائه

الخميس، 14 مارس 2019 12:00 ص
التحقيقات:عامل مصر القديمة مات أثناء التنقيب عن الآثار والنيابة تحبس شركائه التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على
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كشفت مصادر ذات صلة بجهات التحقيق عن أن وفاة عامل حدثت أثناء تورطه و4 آخرين فى التنقيب عن الآثار بمنطقة مصر القديمة.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها وحبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التنقيب عن الآثار وطلبت مزيد من التحريات عن نشاطهم الإجرامى.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا يتهم  5 أشخاص بالتنقيب عن الآثار فى ارضية منزل قديم يمتلكه أحدهم .

انتقل رجال المباحث إلى المنزل المذكور وعثروا على حفرة عمقها 20 متر، بجوارها أحبال وسلالم وأدوات حفر،وبعد قليل تلقى قسم الشرطة بلاغا بوفاة عامل وتوجه 4 من أصدقائه إلى منزله لإخبار عائلته، فداهمتهم قوة وألقت القبض عليهم.


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