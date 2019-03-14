البورصة تواصل هبوطها فى آخر جلسات الأسبوع ومؤشرها يخسر 0.89%

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع ملحوظة من المستثمرين الأجانب، سواء الأفراد أو الصناديق أو المؤسسات، وإن قابلها عمليات شراء انتقائية للمستثمرين المصريين والعرب، مع استمرار حالة الترقب لأحداث جوهرية متعلقة بعدد من الشركات الكبرى وأسعار الطروحات الحكومية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.6 مليار جنيه من قيمته في آخر جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 831.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.27 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد واصل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائره لليوم الثاني على التوالي، ليفقد نحو0.89 % من قيمته في جلسة اليوم الخميس، قبل أن يغلق عند مستوى 14991.34 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى مؤشرات السوق الثانوية، حيث خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 0.52% من قيمته ليغلق عند مستوى

697.98 نقطة، وحذا المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" حذو سابقيه في الهبوط ليخسر 0.5% من قيمته مسجلا 1771.07 نقطة في آخر جلسات الأسبوع.

وقال حسني السيد، محلل أسواق المال، إن السوق تشهد حالة من الترقب للعديد من الأنباء الجوهرية المتعلقة بالشركات الكبرى والقيادية والنشطة منها مصير عرض شركة "فيون" الهولندية للاستحواذ على شركة "جلوبال كابيتال"، بالإضافة إلى ترقب أسعار طرح الشركات الحكومية التي ستشهدها البورصة الفترة المقبلة، فضلا عن إعادة هيكلة بعض الشركات الحكومية التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال في العديد من القطاعات خاصة الغزل والنسيج.

وأضاف أن مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" لم ينجح في تجاوز مستوى المقاومة 15200 نقطة، ما دفعه للانخفاض تحت وطأة جني الأرباح والترقب من قبل المستثمرين الذين فضلوا تحويل أرباحهم السوقية إلى أرباح رأسمالية.

وأشار إلى أن مؤشر السوق قد يتمكن من الارتداد صعودا نحو مستوى 15300 نقطة حال نجاحه في البقاء أعلى من مستوى 14950 نقطة مطلع الأسبوع المقبل.