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البحوث الفلكية تعقد اليوم ورشة علمية حول الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى

الخميس، 14 مارس 2019 02:00 ص
البحوث الفلكية تعقد اليوم ورشة علمية حول الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى معهد البحوث الفلكية
كتب محمود راغب
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يعقد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس بمقر المعهد، ورشة علمية بعنوان الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى ودوره فى المحافظة على الأقمار الصناعية .

وتأتى الورشة فى إطار الدور الوطنى للمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تفعيل الخطة الإستراتيجية للدولة المصرية 2030 فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وإمتلاك أقمار صناعية مصرية لتساعد فى خطة التنمية، وفى ضوء إنشاء وكالة الفضاء المصرية وإستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.

وتهدف الورشة استعراض تكنولوجيا رصد وتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى فى ظل زيادة أعداد الحطام الفضائى وتأثير ذلك على الأقمار الصناعية العاملة .

وسوف تتناول الورشة موضوعات طرق تتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى وخاصة إستخدام الرصد البصرى ومدى الاستفادة من الرصد فى حسابات مدارات هذه الأجسام ودراسة احتمالية التصادم مع بعضهما البعض أو مع الأقمار العاملة والذى بدوره يساعد فى المحافظة على الأقمار الصناعية العاملة.

وفى إطار التعاون العلمى بين المعهد ومعهد كليدش للرياضيات التطبيقية بموسكو بروسيا سوف يحاضر فى هذه الورشة أحد الخبراء من معهد كليدش ورئيس الشبكة العلمية الدولية للرصد البصرى وسوف يتناول الاتجاهات العلمية والتطبيقات البحثية للشبكة بالإضافة إلى نخبة من العلماء المصريين .


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