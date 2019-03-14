الإكوادور تعلن انسحابها من اتحاد دول أمريكا الجنوبية "يوناسور"

كيتو(أ ش أ)

أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الخميس، عن انسحاب بلاده من اتحاد دول أمريكا الجنوبية (يوناسور).

وقال مورينو ـ في كلمة له أوردها راديو (سوا) الأمريكي ـ إن الحكومة قررت نهائيا الخروج من (يوناسور)، والتأكيد أن نصف الدول الأعضاء فى المنظمة، لا تشارك فى نشاطاتها ولا تسهم بأى جهد، وعلى مدى أكثر من عامين بقى منصب سكرتير عام المنظمة، "شاغرا".

وقد تأسس اتحاد دول أمريكا الجنوبية عام 2004، وهو منظمة سياسية واقتصادية إقليمية لبلدان أمريكا الجنوبية، وتشكل الاتحاد على أساس منظمتين كبيرتين فى المنطقة وهما السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية "ميركوسور"، ومجموعة "دول الأنديز".