الأوقاف تخطر الجهات التابعة لها بعدم تجديد عقد من يثبت تعاطيه المخدرات

قالت وزارة الأوقاف، إنه يحظر حظرا تاما تجديد عقد أى متعاقد أو موظف مؤقت أو تثبيته أو التعاقد بأى صورة من صور التعاقد الوظيفى، إلا بعد تقديم شهادة معتمدة من الوزارة تفيد عدم تعاطيه للمخدرات، من خلال التحاليل المفاجئة التى تجريها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع المراكز المختصة، مع موافاتنا بأسماء جميع المتعاقدين والمؤقتين لإدراجهم فى حملات الوزارة المفاجئة للتحاليل، علما بأن من يثبت تعاطيه من أى من العاملين المؤقتين أو المعينين ستتم اتخاذ إجراءات فصله.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن الهدف هو حماية المتعاطى من شر تعاطيه وحماية المجتمع من شره، علما بأن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى لمعالجة كل من يتقدم لطلب العلاج، وسيكون الأمر سريا ومجانا، بشرط تقدم المتعاطى بطلب العلاج قبل إجراء التحاليل المفاجئة له.