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الأوقاف تبث خطبة الجمعة بـ12 لغة والإشارة والصوتية لذوى الاحتياجات الخاصة

الخميس، 14 مارس 2019 06:48 م
الأوقاف تبث خطبة الجمعة بـ12 لغة والإشارة والصوتية لذوى الاحتياجات الخاصة خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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