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الخميس، 14 مارس 2019 07:40 م
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الأمم المتحدة تمنع موظفيها من السفر على متن طائرات بوينج 737 ماكس

الخميس، 14 مارس 2019 07:09 م
الأمم المتحدة تمنع موظفيها من السفر على متن طائرات بوينج 737 ماكس طائرة من طراز بوينج
أ ش أ
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، منع موظفيها من السفر على متن طائرات (بوينج 737 ماكس 8)، وذلك فى أعقاب حادث الطائرة الإثيوبية التى تحطمت مؤخرا فى طريقها من أديس أبابا إلى نيروبى.
وذكرت إدارة شئون السلامة والأمن بالمنظمة الدولية - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن الحادث المروع لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الذى وقع يوم الأحد الماضى؛ أسفر عن مصرع 21 من موظفى الأمم المتحدة.
وأضافت الإدارة - فى بيان اليوم - أن هذا هو ثانى حادث تحطم لطائرة من نفس الطراز وهو "بوينج 737 ماكس 8" فى أقل من 6 أشهر، مشيرة إلى أنه حتى يتم تحديد أسباب تحطمها فإنه يجب ألا يسافر على متنها أى من موظفى الأمم المتحدة.
يشار إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أمرت أمس بتعليق رحلات جميع طائرات "بوينج 737 ماكس 8" و"بوينج 737 ماكس 9" فى أعقاب حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية والتى كانت من طراز "بوينج 737 ماكس 8"؛ ما أسفر عن مصرع 157 شخصا.


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