video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: غدا طقس دافئ على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الخميس، 14 مارس 2019 10:49 ص
الأرصاد: غدا طقس دافئ على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 23 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد، يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية، والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلي البحر المتوسط، مما يؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

 

وعن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للدفء على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

حالة الطقس

الطقس

الارصاد

ارصاد

حالة الجو

درجات الحرارة ن درجة الحرارة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة