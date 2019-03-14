الأرصاد: غدا طقس دافئ على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 23 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد، يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية، والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلي البحر المتوسط، مما يؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.