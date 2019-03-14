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الخميس، 14 مارس 2019 04:32 م
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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضى

الخميس، 14 مارس 2019 03:03 م
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضى الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب
رويترز
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ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل، لكن على الأرجح ليس بالدرجة التي انطوى عليها الركود شبه التام لنمو الوظائف في تقرير فبراير.
 
 
وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زادت بمقدار ستة آلاف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألفا فى الأسبوع الماضى، ولم يطرأ تعديل على بيانات الأسبوع السابق.
 
 
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 225 ألفا في أحدث أسبوع.
 
 
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذى يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 2500 طلب إلى 223 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضى.
 
 
كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضى زيادة الوظائف غير الزراعية 20 ألف وظيفة فقط في فبراير، وهو أضعف مستوى منذ سبتمبر2017.
 
 

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